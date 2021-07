BERLANGSUNG Live RCTI! Link Streaming Swiss vs Spanyol TV Online Perempatfinal EURO 2021

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Swiss vs Spanyol di EURO 2021, Jumat (2/7/2021) via Live Streaming Mola TV & Siaran Langsung RCTI tapi tak Live Streaming RCTI, lvaro Morata dan Ferran Torres main

Duel Swiss vs Spanyol di laga babak 8 besar Euro 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv, bukan via Live Streaming RCTI dan MNC TV.

Berhasil melangkah ke babak 16 besar dengan setatus tiga terbaik skuat timnas Swiss memberikan kejutan publik setelah menyingkirkan timnas Prancis yang penuh talenta.

Membuka kemenangan di menit ke 15 timnas Swiss justru lengah dan di balas timnas Prancis di menit 57,57 dari gol karim Benzema dan 75 gol yang di ciptakan Pogba, namun timnas Swiss secara mengejutkan mampu membalasnya di meniti ke81 dan 90 dan laga berakhir imbang 3-3.

Di perpanjangan waktu kedua timnas tak mampu menciptakan gol, dan akhirnya berakhir dengan adu pinalti, lima algojo Swiss berhasil menjebol gawanga Prancis sementara lima algojo Prancis hanya 4 yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sementara pemain terbaik Prancis Mbappe tak mampu menjalankan tugasnya, akibat kegagalan tersebut skuat timnas Prancis tersingkir di babak 16 besar.

Sementara timnas Spanyol yang berhasil melangkah kebabak 16 besar sebagai Runner Up, di babak 16 besar mereka bertemu timnas Kroasia, dalam laga tersebut jual beli serangan terjadi dimana 8 gol tercipata di laga kroasia kontra Spanyol di babak 16 besar, namun skuat timnas Spanyol berhasil melangkah ke perempat final setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 3-5 di laga yang cukup alot.

Dalam laga kontra Kroasia, kubu timnas Spanyol kebobolan lebih dulu di menit ke 20 akibat gol bunuh diri, namun skuat timnas Spanyol mampu membalasnya di menit ke-38 Pablo Sarabia, Azpilicueta (57) Ferran Torres (77), selanjutnya tim nas Kroasia juga melancarkan serangan dan hasilnya cukup bagus 2 gol tercipta dari M. Oršić (85) dan M. Pašalić (90+2), skor imbang 3-3 di 90 menit laga akhirnya perpanjangan waktu dan skuat timnas Spanyol berhasil menciptakan dua gol tambahan dari Morata (100) dan Mikel Oyarzabal (103).

Dengan melihat sepak terjang kedua tim di EURO 2020 musim ini, kerja keras dan semangat kedua negara sangat di tunjukan apa lagi laga EURO 2020 sudah di izinkan dihardiri suporter, dan kali ini di ababk perempat final timnas Swiss jelas akan berusaha untuk bisa mengalahkan timnas Spanyol, begitu juga sebaliknya.