Jadwal Perempatfinal EURO 2021 Malam Ini Swiss vs Spanyol Live RCTI, Belgia vs Italia di Link MolaTV

Jadwal EURO 2021 babak Perempatfinal, Jumat (2/6/2021) malam ini Swiss vs Spanyol Siaran Langsung RCTI, Belgia vs Italia via Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal EURO 2021 fase gugur babak perempatfinal yang bisa diakses via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Mola TV. Mulai Swiss vs Spanyol, Belgia vs Italia, Ceko vs Denmark dan Ukraina vs Inggris.

Jadwal perempatfinal Euro 2021 tayang via Siaran Langsung TV Nasional atau Live Streaming RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV akan mulai berlangsung Jumat (2/6/2021) atau malam ini WIB.

Ada 4 pertandingan perempatfinal di Jadwal Euro 2021 yang akan tayang pekan ini, yakni Swiss vs Spanyol, Belgia vs Italia, Ceko vs Denmark dan Ukraina vs Inggris. Yang Siaran Langsung hanya tiga pertandingan, namun semuanya bisa diakses via Live Streaming Mola TV.

Khusus Belgia vs Italia tak tayang via Siaran Langsung TV Nasional atau Live Streaming RCTI tapi via Live Streaming TV Online Mola TV. Dilansir dari laman Instagram RCTI Sports, stasiun TV RCTI hanya menayangkan tiga laga yakni Swiss vs Spanyol, Ceko vs Denmark dan Ukraina vs Inggris.

Baca juga: Prediksi Daftar Penendang Penalti Swiss vs Spanyol Perempatfinal Euro 2021, Lawan Belgia vs Italia

Baca juga: Susunan Pemain Belgia vs Italia di Perempatfinal EURO 2021 Tak Live RCTI, Hazard & de Bruyne Absen?

Baca juga: Eks Pemain AC Milan Bukukan Rekor Jelang Ukraina vs Inggris Live RCTI di Perempatfinal EURO 2021

Sementara semua pertandingan Euro 2021 bisa ditonton melalui laman Live Streaming Mola TV.

Pertandingan perempat final Euro 2021 dibagi dua pot, yakni kiri dan kanan. Italia dan Inggris terpisah sehingga peluang keduanya bertemu di babak final pun terbuka.

Swiss vs Spanyol dan Belgia vs Italia berada di pot kiri, sementara laga Denmark vs Ceko dan Ukraina vs Inggris di pot kanan.

Jadwal siaran langsung perempat final Euro 2021 akan dibuka laga laga Swiss vs Spanyol yang tayang di RCTI & TV Online Mola TV Jumat (2/7) jam 23.00 WIB.

Menarik karena kedua tim ini sama-sama berjuang habis-habisan di babak 16 besar.

Swiss menjadi kejutan dengan menyingkirkan juara Piala Dunia 2018, Timnas Prancis di 16 besar Euro 2021.