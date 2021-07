Jadwal Tinju Dunia Chris Colbert vs Tugstsogt Nyambayar, World Boxing Kelas Bulu WBA Live TVOne

Jadwal Tinju Dunia Colbert vs Nyambayar Live Streaming TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Tinju Dunia Colbert vs Nyambayar yang akan tersaji pada program wold boxing Minggu (4/7/2021) mulai pukul 09.00 Wib.

Untuk Link Live Streaming TV One Chris Colbert vs Tugstsogt Nyambayar dapat diakses di website TV One yang tersedia di bagian berita.

Duel Colbert vs Nyambayar yang dihelat di Carson, California merupakan laga perebutan gelar juara dunia kelas bulu super WBA interim yang dapat ditonton di Siaran Langsung TVOne Live World Boxing.

Jelang duel tersebut, juara bertahan kelas bulu super WBA interim, Colbert "Primetime" mengakui Nyambayar merupakan petinju yang handal. "Dia (Nyambayar) adalah petarung yang bagus," ujar Colbert yang dikutip dari Boxingjunkie.usatoday pada Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Jadwal UFC 264 Dustin Poirier vs Conor McGregor, Georges St-Pierre Berikan Prediksi

Ia pun mengetahui bahwa lawannya adalah peraih medali olimpiade, namun menurutnya itu bukanlah hal besar.

"Dia memang telah mendapatkan medali olimpiade, namun dia belum menghadapiku. Kurasa aku terlalu, cepat, besar dan kuat baginya.

Catatan Chris Colbert cukup apik, ia meraih 15 kali kemenangan, 6 di antaranya menang dengan KO.

Ia juga membandingan bahwa Nyambayar memiliki gaya bertarung dengan lawan yang pernah ia hadapi, Gamboa. Selain itu ia optimis dirinya mampu beradaptasi dengan segala kemungkinan yang terjadi di ring.

"Saya bermain pintar di ronder pertama hingga kedua, melihat bagaiman gaya bertandingnya dan mengetes kekuatannya. Setelah itu menunjukkan tekanan dan kekuatanku padanya bahwa level yang dimiliki sangat berbeda," ujarnya.

Laga seru ini dapat disaksikan Live ESPN dan TVOne via Live Streaming.

LIVE STREAMING TVONE

Link Live Streaming TV One Colbert vs Nyambayar dapat diakses dengan mengklik tautan berikut ini :

LINK

Berikut Jadwal Tinju Dunia Live TVONe :

Minggu 4 Juli 2021

Chris Colbert vs Tugstsogt Nyambayar

di Dignity Health Sports Park di Carson, California.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)