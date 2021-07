Live RCTI! Link Streaming Euro Swiss vs Spanyol Malam Ini di TV Online Mola TV Mulai Jam 23.00 WIB

Jadwal siaran langsung Euro 2021 di RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV antara Swiss vs Spanyol yang tayang Jumat (2/7) jam 23.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Link Live Streaming Euro 2021 antara Swiss vs Spanyol di babak perempatfinal hari ini Jumat (2/7/2021).

Jadwal Euro 2021 Swiss vs Spanyol hari ini adalah pada jam 23.00 WIB yang tayang di RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV.

Live Streaming RCTI tidak menyiarkan laga ini, karena MNC Grup hanya memegang hak siar untuk tayangan televisi free to air.

Live Streaming Mola TV laga Swiss vs Spanyol ada di berita ini.

Pertandingan Swiss vs Spanyol ini bakal tersaji di Stadion St. Perter. Pemenang laga Swiss vs Spanyol akan menghadapi pemenang laga Belgia vs Italia di babak Semifinal Euro 2020 di London, Inggris.

Swiss yang dilabeli sebagai tim kuda hitam di laga kali ini berhasil mengalahkan salah satu kandidat juara, Prancis, melalui drama adu penalti usai bermain imbang 3-3 hingga masa extra time di babak 16 besar.

Baca juga: Meraba Kekuatan & Fakta 8 Tim Perempatfinal Euro 2020, Inggris Nomor Dua, Belgia Terdepan

Baca juga: Prediksi & Link Streaming Belgia vs Italia Euro 2021 Tak Live TV RCTI & MNCTV, Mulai Jam 02.00 WIB

Lima penendang Swiss berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Prancis akhirnya harus rela tersingkir dari ajang EURO 2020 usai penendang ke-5 mereka, Kylian Mbappe gagal menceploskan ke gawang.

Sedangkan Timnas Spanyol lolos ke perempat final Euro 2020 setelah berhasil mengalahkan Kroasia dalam drama 120 menit yang menghasilkan delapan gol.

Dalam laga kali ini, Spanyol lebih diunggulkan dibandingkan Swiss.