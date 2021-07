Prediksi & Link Streaming Belgia vs Italia Euro 2021 Tak Live TV RCTI & MNCTV, Mulai Jam 02.00 WIB

Logo Timnas Belgia dan Italia. Belgia & Italia akan beradu kekuatan di babak perempat final Euro 2021. Jadwal Euro 2021 Belgia vs Italia berlangsung Sabtu (3/7) jam 02.00 WIB yang tayang lewat Live Streaming TV Online Mola TV, tidak disiarkan RCTI & MNC TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perempatfinal EURO 2020 bakal menyajikan big match antara Belgia vs Italia. Laga ini tak tayang di TV RCTI, hanya lewat Live Streaming TV Online Mola TV.

Jadwal Euro 2021 antara Belgia vs Italia adalah pada Sabtu (3/7) yang tayang lewat siaran langsung Live Streaming TV Online Mola TV jam 02.00 WIB.

Live Streaming RCTI Plus tidak menayangkan pertandingan Belgia vs Italia karena MNC Grup hanya memegang hak siar tayangan televisi free to air.

Link Live Streaming Belgia vs Italia bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Pertandingan Belgia vs Italia ini bakal tersaji di Stadion Allianz Arena Munich, Jerman.

Pemenang laga Belgia vs Italia akan menghadapi pemenang laga Spanyol vs Swiss di babak Semifinal EURO 2020 di London, Inggris.

Kondisi kedua tim saat berbanding terbalik saat ini. Gli Azzurri, julukan Timnas Italia skuadnya telah lengkap. Sementara kondisi Belgia terancam kehilangan dua pemain kuncinya.

Italia diketahui harus kehilangan beberapa pemainnya karena cedera, seperti Chiellini, Florenzi hingga Veratti.

Namun kini mereka telah pulih, bahkan Verrati di laga sebelumnya telah bermain dan ikut membantu mengantar kemenangan saat melawan Austria di 16 besar.

Di kubu Belgia, kabar baik belum kunjung didapati tentang dua pemain andalannya, yakni Eden Hazard dan Kevin de Bruyne yang mengalami cedera di laga 16 besar Euro.