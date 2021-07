Prediksi Swiss vs Spanyol & Link Streaming Euro Live RCTI & TV Online Mola TV, Morata cs Unggul

Alvaro Morata dkk berlatih jelang laga Spanyol melawan Swiss di perempat final Euro 2021. Jadwal perempat final Euro 2021 Swiss vs Spanyol adalah pada Jumat (2/7) jam 23.00 WIB yang tayang di RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Swiss akan menantang Spanyol pada laga perempat final Euro 2020 (Euro 2021) di Saint Petersburg, Rusia.

Jadwal Euro 2021 Swiss vs Spanyol adalah pada malam hari ini Jumat (2/7) jam 23.00 WIB yang tayang di RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV.

Live Streaming RCTI Plus tidak menayangkan laga Swiss vs Spanyol karena MNC Grup hanya memegang hak siar pada layanan televisi free to air.

Melihat sejarah di ajang Piala Eropa (Euro), tak bisa dipungkiri Spanyol jelas di atas segala-galanya dari Swiss.

La Furia Roja, julukan Timnas Spanyol adalah pemegang tiga gelar Euro atau Piala Eropa, yakni edisi 1964, 2008 dan 2018.

Sedangkan Swiss, belum pernah sekalipun menjuarai turnamen empat tahunan tersebut.

Namun Swiss kali ini jelas punya keebihan. Mereka bisa menembus babak 8 besar Euro 2021 dengan lebih dulu menumbangkan juara Piala Dunia 2021, Prancis di babak 16 besar.

Swiss diketahui merupakan tim peringkat ketiga di Grup A.

Atau berada di bawah Italia dan Wales sebagai urutan pertama dan kedua.