Sambut Hari Ulang Tahun, ini Inspirasi Spirit Yamaha

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di tahun ini Yamaha Motor Company (YMC) merayakan ulang tahun ke-66 pada 1 Juli dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menandai hari jadinya yang ke-47 di tanggal 6 Juli.

Filosofi Kando terus menjadi spirit Yamaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui produk-produk unggulan dan pelayanannya.

”Yamaha Day adalah momen spesial bagi seluruh keluarga Yamaha dan kami ingin bersama-sama merasakan kebahagiaan dan membagi perasaan cinta dalam suasana istimewa ini kepada pelanggan dan komunitas Yamaha, dealer Yamaha, seluruh karyawan Yamaha dan tentunya untuk generasi masa depan Indonesia. Kami ingin membangun ikatan kuat dengan Yamaha Family melalui aktivitas menarik dan produk yang dihasilkan. Selain itu juga selalu berusaha menciptakan kebahagiaan pelanggan dengan menyentuh perasaan mereka yang menjadi inspirasi kualitas produk-produk kami,” ungkap Minoru Morimoto, President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Yamaha Day 2021 (Yamaha Indonesia)

Yamaha selalu konsisten melakukan pengembangan di berbagai aspek dan optimis dalam segala situasi agar terus Semakin Di Depan.

”Misi utama Yamaha adalah menciptakan Kando, yaitu rasa puas konsumen yang mendalam yang melebihi ekspektasinya, sehingga memberikan perasaan bahagia yang menyentuh hati. Untuk menyentuh hati konsumen, kami selalu “Revs Your Heart” dengan “The Unique Style of Yamaha” yaitu Innovation, Excitement, Confidence, Emotion dan Ties. Prinsip-prinsip ini jugalah yang mendasari kami untuk selalu dinamis dan cepat menghadapi perubahan pasar, sehingga kami selalu siap melayani konsumen melalui berbagai terobosan baru misalnya membuat produk kategori Maxi yang dilengkapi dengan aplikasi My Yamaha dan Y-Connect sehingga konsumen dan motor dapat saling terhubung untuk menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan. Lebih lanjut lagi, dalam menyongsong era baru, Yamaha mempunyai visi jangka panjang 2030 yaitu *ART for Human Possibilities untuk memaksimalkan potensi terbaik dari manusia, sehingga membuat kehidupan manusia lebih mudah, lebih menyenangkan dan bahagia,” papar Dyonisius Beti, Vice President Director & COO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Yamaha berkomitmen untuk terus menciptakan kebahagiaan bagi konsumen, yang turut menjadi inspirasi penting perjalanan panjang ini.

Sampai ke depannya terus optimis melangkah maju di era modern ini. (aol)

*A (Advancing robotic),

R (Rethinking solution)

T (Transforming mobility)