Jadwal Anime One Piece Episode 981, Usaha Monkey D Luffy Jebol gerbang Onigashima

Link Nonton One Piece

iQIYI/Preview One Piece 979

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya yang ditunggu-tunggu anime One Piece Episode 981, jadwal dan Link Nonton Streaming One Piece 981 Sub Indo Gratis di iQIYI ada di artikel ini.

Diceritakan, Monkey D Luffy dkk bersaing dengan Eustass Kid untuk menjebol gerbang Onigashima di anime One Piece 981.

Ya, Simak jadwal dan Link Nonton Streaming One Piece 981.

Untuk Link Nonton Streaming One Piece 981 Sub Indo Gratis di iQIYI ada di artikel ini. Secara legal bisa disimak di iQIYI, Crunchyroll, hingga Netflix.

Baca juga: Spoiler Anime Boruto Episode 206, Kebangkitan Otsutsuki dan Munculnya Tim 7 Baru

Baca juga: Datangi Istana Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta, ini Bocoran Masterchef Indonesia 8

Sebelumnya pada anime One Piece Episode 980 berjudul Janji yang Dipenuhi Air Mata! Momonosuke yang Ditawan.

Toei Animation maupun iQIYI, Crunchyroll dan Netflix telah merilis anime One Piece 980 pada akhir pekan lalu atau hari Minggu (27/6/2021).

Cerita berawal dari kelanjutan Kanjuro yang membawa Kozuki Momonosuke yang ditawannya menuju ke Onigashima.

Kanjuro membawa Kozuki Momonosuke memakai burung yang digambarnya.

Hal tersebut membuat Kawamatsu yang berusaha menolong Momonosuke tidak bisa mengejar mereka.

Sanji yang melihat hal tersebut terbang untuk menolong Momonosuke.