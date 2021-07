LINK Streaming Belgia vs Italia Perempatfinal EURO 2021 Tak Live RCTI & TV Online MNCTV, Lukaku Main

Link Live Streaming Belgia vs Italia di EURO 2021, Sabtu (3/7/2021) via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung RCTI, Romelu Lukaku Main

Duel Belgia vs Italia di laga babak 8 besar Euro 2020 hanya dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv, tak bisa via Live Streaming RCTI, Live Streaming Inews TV dan Siaran Langsung MNC TV. Adu tajam Ciro Immobile dan Romelu Lukaku.

Pertarungan antara 2 striker akan menjadi hal menarik di pertandingan nanti.

Belgia memiliki Romelu Lukaku, sedangkan Italia akan mengandalkan Ciro Immobile di lini depan.

Musim lalu bersama klub masing-masing, keduanya kompak bertengger di jajaran atas top skor Liga Italia 2020-2021.

Lukaku yang bermain bersama Inter berada di peringkat kedua dengan 24 gol.

Immobile yang memperkuat Lazio mencetak 20 gol dan sejajar dengan Simy (Crotone).

Sedangkan gelar top skor jatuh ke Cristiano Ronaldo (Juventus) dengan raihan 29 gol.