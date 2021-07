LINK Streaming TV Online Ceko vs Denmark Perempatfinal EURO 2021 Live RCTI & Mola TV, Tak di MNC TV

Link Live Streaming Ceko vs Denmark di EURO 2021, Sabtu (3/7/2021) via Live Streaming Mola TV & Siaran Langsung RCTI, Tak Live Streaming RCTI, Patrik Schick dan Simon Kjaer main.

Link Live Streaming Ceko vs Denmark bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung RCTI ( gratis ) namun bukan via Live Streaming MNC TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di Perempatfinal EURO 2020 di artikel ini, mampukan Simon Kjaer membendung ketajaman Patrik Schick?

Jalannya pertandingan nanti diperkirakan akan seru dan menarik. Pasalnya baik Ceko dan Denmark sedang berada dalam performa yang sangat bagus.

Satu bukti nyata tentu saja keberhasilan mereka bisa menjadi salah satu kontestan di babak perempat final ini.

Ceko bahkan bisa menggulingkan Belanda yang menjadi salah satu favorit juara di babak sebelumnya.

Sedangkan Denmark dengan perkasa menghabisi Wales dengan skor 4-0. Itu adalah kemenangan dengan margin gol terbanyak diantara pertandingan di babak 16 besar kemarin.

Bicara head to head, kedua tim punya kekuatan yang cukup seimbang. Dari 11 kali pertemuan di semua ajang, terjadi 6 hasil imbang.

Sisanya adalah 3 kemenangan untuk Ceko dan 2 bagi Denmark.