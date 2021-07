Prediksi Daftar Penendang Penalti Italia vs Spanyol di Jadwal Semifinal Euro 2021 Live RCTI 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Semifinal EURO 2020 bakal menyajikan laga seru antara Italia vs Spanyol pada Rabu (7/7/2021).

Live Streaming EURO 2021 Italia vs Spanyol dapat ditonton melalui MolaTV (berbayar), selain itu Siaran Langsung Euro 2021 dapat ditonton Live di RCTI dan iNews TV mulai pukul 02.00 Wib.

Pertandingan Italia vs Spanyol ini bakal tersaji di Stadion Wembley, Inggris. Pemenang laga Italia vs Spanyol akan menghadapi pemenang laga Republik Ceko vs Denmark dan Inggris vs Ukraina di babak Final EURO 2020 di London, Inggris.

Italia berhasil lolos ke babak semifinal usai mengalahkan Belgia dengan skor akhir 2-1 di babak perempatfinal EURO 2021

Gol kemenangan Italia dicetak oleh Nicolo Barella (31') dan Lorenzo Insigne (44'), sedangkan Belgia hanya mampu membalas melalui Romero Lukaku (45+2').

Sedangkan Spanyol memastikan tempat di babak semifinal usai bersusah payah mengalahkan Swiss dalam babak adu penalti.

Khusus bagi Italia, laga melawan Spanyol menjadi kesempatan untuk mereka menyempurnakan performanya dalam gelaran Euro 2021.

Italia saat ini masih menjadi salah satu tim yang mampu tampil sempurna dengan menyapu bersih semua laga dengan kemenangan.

Setelah berhasil melewati babak penyisihan grup dengan langkah sempurna mengemas sembilan poin dari tiga pertandingan yang dilakoni.

Italia berhasil melanjutkan performa gemilangnya pada fase sistem gugur dimana mereka mampu menyikirkan Austria dan Belgia.