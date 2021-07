Reaksi Nia Ramadhani Dipicu Jabatan Baru Anindya Kakak Ardi Bakrie, Aburizal Beri Pujian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Terlihat memberikan dukungan untuk Anindya Bakrie sang kakak ipar, Nia Ramadhani justru picu reaksi dari Aburizal Bakrie.

Hubungan antara Nia Ramadhani dengan keluarga Ardi Bakrie selama ini memang dikenal begitu dekat dan saling mengasihi.

Bak putri kandung sendiri,Nia sering kali terlihat mendapat perlakuan spesial dari keluarga Bakrie yang dikenal sebagai salah satu konglomerat di tanah air ini.

Sikap serupa juga turut diperlihatkan Nia yang begitu menghormati kedua mertua dan keluarga sang suami.

Bahkan kala keluarga Ardi Bakrie itu sedang ditimpa musibah, Nia tak segan untuk pasang badan untuk membela dan melindungi sang suami dan keluarga besarnya dari cibiran para netizen.

Seperti yang dilansir melalui unggahan di akun instagram pribadinya,Sabtu (3/7/2021), pemeran bawang merah itu kembali terlihat memberi dukungan pada Anindya Novyan Bakrie yang baru saja terpilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Sedangkan untuk jabatan Ketua Umum KADIN Periode 2021-2026, dipegang oleh Arsjad Rasjid.

Keputusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIII, di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis, 1 Juli 2021 lalu.

Sempat kecewa dengan hasil akhir yang diterima sang kakak ipar, Nia Ramadhani pun menuliskan pesan haru yang ditujukannya untuk memberi semangat pada Anindya.

"Hey, Kakakkuu… @anindyabakrie

I dont know what is happening..

Walaupun akhirnya tidak seperti yang aku harapkan dan bayangkan," tulisnya.