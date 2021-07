SKOR 0-1! Link Streaming TV Online Belgia vs Italia di EURO 2021 Tak Live RCTI, Hasil Babak Pertama

Hasil Euro 0-1 di babak pertama! Sedang Berlangsung Link Live Streaming Belgia vs Italia di EURO 2021, Sabtu (3/7/2021) via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Belgia vs Italia di Perempatfinal EURO 2021, Sabtu (3/7/2021) via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung RCTI, Siaran Langsung INews TV dan Live Streaming MNC TV. Link Live Streaming EURO ada di artikel ini. Hasil Euro di Babak Pertama, Nicolo Barrela cetak gol di menit 31.

Hasil Belgia vs Italia di babak pertama adalah 0-1 dalam perempatfinal EURO 2021 pada Sabtu (3/7/2021).

Gol Italia dicetak oleh Nicolo Barella pada menit 31. Pemenang laga Belgia vs Italia akan menghadapi Spanyol di babak semifinal Euro 2020.

Laga Belgia vs Italia di Allianz Arena, Munich, Jerman berlangsung sengit, kedua tim saling jual beli serangan.

Belgia langsung menekan sejak menit awal babak pertama melalui aksi Kevin De Bruyne. Namun Gianluigi Donnarumma tampil apik dan menggagalkan peluang tersebut.

Sepakan pojok pertama diperoleh Belgia pada menit 11. De Bruyne mencoba melesatkan umpan ke kotak penalti Italia, namun bola masih bisa dihalau barisan pertahanan Italia.