SKOR 0-1! Live RCTI Swiss vs Spanyol Streaming TV Online Perempatfinal EURO 2021, Hasil Babak I

Skor 0-1! Sedang Berlangsung Swiss vs Spanyol di EURO 2021, Jumat (2/7/2021), Hasil Euro 2020 di Babak Pertama, Gol Jordi Alba

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Swiss vs Spanyol di Perempatfinal EURO 2020, Jumat (2/7/2021). Hasil Euro di babak pertama, Skor 0-1 lewat gol Jordi Alba menit 8.

Laga babak 8 besar Swiss vs Spanyol mulai pukul 23.00 WIB dan saat ini Sedang Berlangsung.

Link Live Streaming Swiss vs Spanyol bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung RCTI ( gratis ) namun bukan via Live Streaming MNC TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di Perempatfinal EURO 2020 di artikel ini, Hasil Euro 2021 di babak pertama berubah karena gol Jordi Alba.

Duel Swiss vs Spanyol di laga babak 8 besar Euro 2021.

Hasil Swiss vs Spanyol di babak pertama adalah 1-0 dalam perempatfinal EURO 2021 pada Jumat (2/7/2021).

Live Streaming Swiss vs Spanyol di EURO 2021 dapat ditonton melalui MolaTV (berbayar), selain itu Siaran Langsung Euro 2021 dapat ditonton Live di RCTI dan iNews TV

Spanyol berhasil unggul di babak pertama berkat gol yang dicetak Jordi Alba (8').

Swiss langsung memberi ancaman pada menit pertama.

Xherdan Shaqiri melesatkan sepakan dari luar kotak penalti, namun masih bisa diblok pemain bertahan Spanyol sehingga bola dengan mudah diamankan Unai Simon.

Justru Spanyol yang berhasil membuka keunggulan pada menit 8 melalui Jordi Alba. Berawal dari skema sepak pojok, umpan dari Koke disambut dengan sepakan keras Jordi Alba.