Tak Kalah Glamor Dari Syahrini, Istri Reino Barack Sebut Vie Shantie Khan di Malaysia Sebagai Adik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini rindukan Vie Shantie Khan, pengusaha hijab Malaysia. Selain Aisyahrani, Istri Reino Barack juga sebut sahabatnya itu sebagai adik.

Incess membagikan foto cantik Vie Shantie Khan melalui instagram.

Iya, sejak hari raya Idul Fitri lalu, Syahrini dan Reino Barack belum ada bepergian ke luar negeri lagi.

Terpantau, sekarang mereka tengah berdiam di Indonesia untuk menjalankan bisnis-bisnisnya yang mulai bangkit imbas terdampak pandemi.

“Teramat Rindu Adikku Yg Di Malaysia @vieshantiekhan

Take Care Sayang Stay Safe !

#PrincesSyahrini, “ tulis Syahrini dalam caption postingannya.

Mereka pernah bertemu lalu jalan-jalan bareng di Jakarta dan London pada tahun 2017.

“Sayang.... Nih.... Aku dibawa ke mal sama dia. I miss you so much, “ ucap Incess.

Saat itu Incess mengaku diajak keliling mal menemani Vie Shantie Khan, serta menghabiskan waktu liburan di Inggris.

