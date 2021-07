Harga Emas Antam Sepekan Terakhir, Alami Kenaikan di Tengah Pengangguran Meningkat di AS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menggembirakan dalam sepekan terakhir. Begitulah harga emas yang ditutup menguat pada akhir perdagangan pekan lalu.

Sebelumnya sempat mencetak harga terendah dalam dua bulan di awal pekan. Alhasil, emas pun mencetak penguatan dalam dua pekan secara berturut-turut.

Jumat (2/7), harga emas spot ditutup menguat 0,6% ke level US$ 1.787,30 per ons troi, setelah sempat melonjak ke US$ 1.794,86 per ons troi, level tertinggi sejak 18 Juni.

Serupa, harga emas berjangka untuk kontrak pengiriman Agustus 2021 ditutup naik 0,4% menjadi US$ 1.783,30 per ons troi.

Dilansir kontan.co.id, Dengan hasil tersebut, emas spot dan emas berjangka pun berhasil menguat 0,3% dalam sepekan terakhir. Ini melanjutkan penguatan yang terjadi di pekan sebelumnya.

Keperkasaan emas sebenarnya datang jelang akhir pekan. Ini terjadi usai data non-farm payrolls Amerika Serikat (AS) meningkat lebih besar dari perkiraan, yakni 850.000 pada bulan Juni.

emas antam turun 8.000 (net)

Meski begitu, tingkat pengangguran di Negeri Paman Sam naik menjadi 5,9% dari 5,8% pada bulan sebelumnya.

Pejabat Federal Reserve baru-baru ini menyarankan agar bank sentral AS perlu mulai mengurangi pembelian asetnya di tahun ini.

Namun, Chief Market Strategist Blue Line Futures di Chicago, Phillip Streible mengatakan, data itu tidak mungkin memicu percepatan rencana The Fed untuk melonggarkan stimulus atau memulai kenaikan suku bunga.

Dia menambahkan, emas juga menemukan beberapa dukungan karena banyak analis memperkirakan kejutan kenaikan yang lebih besar pada data.

