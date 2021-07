Resmi! Pemain Liverpool Mohamed Salah Absen di Olimpiade 2021 Tokyo 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bintang Liverpool, Mohamed Salah resmi tidak termasuk dalam daftar pemain yang akan memperkuat skuat sepakbola mesir di ajang Olimpiade 2021 di Tokyo.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Sports.ndtv.com, keputusan tersebut diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Mesir, akibat penolakan dari tim Liverpool.

Klub berjuluk The Reds itu dipastikan tidak akan mengijinkan Mohamed Salah bergabung dengan skuat Mesir, demi persiapan pramusim jelang Liga Inggris 2021/2022 di bawah arahan Jurgen Klopp.

Hal yang sama juga dilakukan oleh klub Galatasaray dengan melarang Mostafa Mohamed untuk mengikuti turnamen yang akan digelar pada 21 Juli-7 Agustus di Tokyo, Jepang itu.

Mesir pun telah memilih tiga pemain senior yang akan memperkuat sepakbolanya di olimpiade yaitu Kiper Al-Ahly, Mohamed El-Shennawy, Pemain Ittihad Ahmed Hegazy dan Pemain Zamalek, Mahmoud al-Wensh.

Tim mesir lolos ke olimpiade Tokyo setelah menjuarai kejuaraan AFCON U-23 pada 2019 lalu.

Di ajang olimpiade ini, mereka tergabung di Grup C bersama Argentina, Spanyol dan Australia.

Mengenai pembagian grup untuk cabor sepak bola pria di Olimpiade 2020, Federation Internationale de Football Association (FIFA), sudah mengumumkannya sejak April 2021.

Dua big match yang bakal tersaji di penyisihan grup Olimpiade 2021 yaitu Argentina vs Spanyol di Grup C dan Brasil vs Jerman di Grup D.

Enam belas tim peserta Olimpiade 2021 dibagi ke dalam empat grup, dengan masing-masing grup terdiri dari empat peserta yang mewakili setiap benua.

Adapun dalam regulasi awal, cabor sepak bola putra Olimpiade hanya boleh diikuti oleh timnas U-23 dan tiga pemain senior.

Namun, setelah Olimpiade Tokyo ditunda tahun lalu, FIFA mengubah aturan batas cabor sepak bola menjadi minimal 24 tahun.

Berikut adalah pembagian grup dari setiap benua untuk cabor sepak bola pria:

Grup Negara Peserta :

Grup A Jepang (tuan rumah), Afrika Selatan, Meksiko, Perancis

Grup B Selandia Baru, Korea Selatan, Honduras, Romania

Grup C Mesir, Spanyol, Argentina, Australia

Grup D Brasil, Jerman, Pantai Gading, Arab Saudi

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)