SESAAT LAGI Link Streaming RCTI Ukraina vs Inggris Perempatfinal EURO 2021, Live TV Online Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Ukraina vs Inggris di EURO 2021, Minggu (4/7/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung RCTI namun tak Live Streaming MNC TV. Link Live Streaming EURO ada di artikel ini. Harry Kane dan Raheem Sterling main.

Pengalaman Shevchenko dengan hal-hal berunsur Inggris tidaklah istimewa.

Ketika masih menjadi pemain profesional, ia gagal tampil cemerlang untuk Chelsea. Membela London Biru selama 3 musim, ia hanya mencetak 22 gol dalam 77 laga.

Padahal, Shevchenko didatangkan ke Stamford Bridge karena ketajamannya selama membela AC Milan.

Partai internasional terakhir Shevchenko bersama Ukraina terjadi saat timnya menjamu Inggris di Grup D EURO 2012.

Ketika itu, Tim Biru Kuning tumbang 0-1 oleh gol tunggal Wayne Rooney. Pemain tuan rumah, Marko Devic, mencetak "gol hantu". Kampanye Ukraina berakhir tanpa bisa menembus fase gugur.

Kini, sebagai pelatih, Shevchenko mesti menghadapi Inggris kembali. T