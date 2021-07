3 Anak Maia Estianty dan Ahmad Dhani Berduka, Al El Dul Kompak Posting Foto Sosok Pria Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anak-anak musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty membagikan kabar duka. Al Ghazali, El Rumi dan Al Ghazali kompak mempostingnya.

Secara kompak, Al, El, dan Dul membagikan kabar duka kepergian seseorang dalam hidup mereka.

Rasa sedih yang diungkap Al, El, dan Dul juga turut dirasakan Maia Estianty.

Lewat unggahan Instagramnya, ketiga anak Maia Estianty dan Ahmad Dhani itu membagikan berita sedih.

Semula, El Rumi yang lebih dulu membagikan berita duka itu lewat unggahan Story Instagramnya, @elelrumi, pada Senin (5/7/2021).

El Rumi tampak mengunggah ulang potret lawas saat dirinya masih kecil bersama dengan seorang pria paruh baya yang baru saja meninggal dunia.

"Rest in peace, Om Titok (emoticon menangis)," tulis @Elrumi.

Pada story keduanya, El mengungkap dukanya dan mengaku akan merindukan pemilik akun @titok_sulistyo tersebut.

"R.I.P Om @titok_sulistyo We will miss you a lot!," tulis El Rumi pada postingan video konser Ari Lasso dan Once di masa lalu.

Unggahan duka El Rumi (Instagram @elrumi)

Menyusul unggahan El RUmi, sang adik Dul Jaelani turut membagikan kabar duka serupa.