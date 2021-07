Posisi Baim Wong Di Atas Atta Halilintar, Ria Ricis Bertahan di Daftar Youtuber Indonesia Terkaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Deddy Corbuzier masih bertahan, berikut ada Baim Wong, Atta Halilintar, Ria Ricis dan Raffi Ahmad di Daftar YouTuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi.

Daftar YouTuber Indonesia paling tajir masih didominasi artis dan presenter di awal bulan Juli 2021.

Nah, mengacu data Social Blade, Jumat (2/7), Deddy Corbuzier menjadi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 25.100 hingga US$ 402.200 per bulan. Jumlah itu setara Rp 363,95 juta - Rp 5,83 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Bahkan kali ini , Deddy Corbuzier menggeser dominasi Raffi Ahmad sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi.

Diketahui, Raffi Ahmad sempat menjadi youtuber Indonesia paling tajir dalam beberapa bulan terakhir.

Lewat akun Rans Entertainment, kini Raffi Ahmad menduduki posisi kedua youtuber Indonesia paling kaya dengan estimasi penghasilan bulanan US$ 19.300 hingga US$ 309.000 setara Rp 279,85 juta hingga Rp 4,48 miliar.

Sementara Ria Ricis menguntit di posisi ketiga sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi, yakni di rentang US$ 19.100 - US$ 305.100 setara Rp 276,95 juta - Rp 4,42 miliar.

Berikut ini daftar lima youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi.

Seperti yang dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Kontan berjudul Inilah 5 youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi bulan Juli 2021.

1) Deddy Corbuzier