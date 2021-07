Prediksi Skor & Link Streaming Italia vs Spanyol Euro Live RCTI & TV Online Mola, Insigne cs Unggul

Pemain Timnas Italia Jorginho dan Timnas Spanyol Sergio Busquets. Keduanya akan berhadapan di laga Italia vs Spanyol pada semifinal Euro 2021. Jadwal Euro 2021 Italia vs Spanyol di babak semifinal adalah pada Rabu (7/7) yang disiarkan TV RCTI & TV Streaming Mola TV jam 02.00 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah prediksi skor & Link Live Streaming Italia vs Spanyol di semifinal Euro 2021 yang disiarkan langsung RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV.

Jadwal tayang Italia vs Spanyol di semifinal Euro 2021 adalah pada Rabu (7/7/2021) yang disiarkan TV RCTI & TV Streaming Mola TV jam 02.00 WIB.

Sebagai informasi, Live Streaming RCTI Plus tidak menayangkan pertandingan Italia vs Spanyol karena MNC Grup hanya memegang hak siar Euro 2021 untuk tayangan televisi free to air.

Berlangsung di Stadion Wembley, Italia sedikit di atas Spanyol, setidaknya bila melihat langkah mereka hingga babak semifinal Euro 2021.

Pada edisi Euro 2020 kali ini, Timnas Italia terlihat lebih menyakinkan dalam hal penampilan skuad timnya menuju semifinal dibanding dengan La Roja.

Timnas Italia dibawah asuhan Roberto Mancini telah membangun tim nasional terlengkap di Eropa.

Italia sukses melaju ke Semifinal Euro 2020 dengan mengalahkan tim terbaik peringkat satu dunia, Belgia dengan skor 1-2.

Lolos dari fase grup dengan tiga kemenangan dan mengalahkan Austria dengan waktu tambahan di babak 16 besar.

Sementara jalan Spanyol ke semifinal Euro 2020 sejauh ini tidak mudah.

Menghadapi Swiss Alvaro Morata dkk harus menang melalui adu penalti di perempat final.