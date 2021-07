Jadwal Semifinal EURO 2021 Live RCTI & Mola TV Malam Ini, Italia vs Spanyol & Inggris vs Denmark

Jadwal Euro 2021 babak Semifinal di Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung RCTI, Rabu (7/7/2021) Italia vs Spanyol dan Inggris vs Denmark

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Euro 2021 babak Semifinal dan Live Streaming Italia vs Spanyol dan Inggris vs Denmark mulai Rabu (7/7/2021) dinihari via Live Streaming Mola TV, Siaran Langsung Inews TV dan Siaran Langsung RCTI.

Live Streaming Euro 2020 laga Italia vs Spanyol dan Live Streaming Inggris vs Denmark bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv, buka Live Streaming RCTI ataupun Live Streaming Inews TV mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Italia vs Spanyol dan Inggris vs Denmark di Jadwal Euro 2021 babak Semifinal bisa diakses via Live Streaming Mola TV, Siaran Langsung Inews TV dan Siaran Langsung RCTI.

Duel Italia vs Spanyol dan Live Streaming Inggris vs Denmark di laga Euro 2020 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv, bukan Live Streaming RCTI ataupun Live Streaming Inews TV.

Hari pertama, Rabu (7/6) dini hari WIB RCTI & TV Online Mola TV akan menayangkan laga semifinal Euro 2021 antara Italia vs Spanyol pada jam 02.00 WIB.

Italia sangat tangguh di Euro 2021 ini. Hingga babak semifinal, pasukan Roberto Mancini meraih 100 persen kemenangan.

Terbaru, Italia berhasil melaju ke babak semifinal Euro 2020-2021 setelah mengalahkan Belgia 2-1.

Kemenangan Italia ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Roberto Mancini sejak melatih Insigne cs.

UEFA mencatat, Italia adalah tim yang paling banyak melakukan percobaan sepanjang Euro 2020-2021.

Sementara Spanyol berhasil melaju ke semifinal setelah menaklukkan Swiss lewat adu penalti.