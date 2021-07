Prediksi Inggris vs Denmark di Semifinal EURO 2021, Harry Kane Masuk Eksekutor Penalti

Prediksi susunan pemain dan Live Streaming Inggris vs Denmark di Semifinal Euro 2021, Rabu (7/7/2021) via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming Mola TV, Harry Kane main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain dan Live Streaming Inggris vs Denmark di babak Semifinal Euro 2021 pada Kamis (8/7/2021) dinihari atau malam ini via Siaran Langsung RCTI, Siaran Langsung Inews TV dan Live Streaming Mola TV. Harry Kane masuk eksekutor penalti.

Pertandingan Inggris vs Denmark ini bakal tersaji di Stadion Wembley Inggris. Pemenang laga Inggris vs Denmark akan menghadapi pemenang laga Italia vs Spanyol di babak Final Euro 2020 di London, Inggris.

Inggris berhasil menembus semifinal Euro 2020 dengan melibas Ukraina pada babak perempat final

Berlaga di Stadion Olimpico Roma, pasukan Gareth Southgate tersebut menang telak dengan skor 4-0. Gol kemenangan Inggris ke gawang Ukraina dicetak Harry Kane (4', 50'), Harry Maguire (46'), dan Jordan Henderson (63').

Inggris memiliki keunggulan lebih dengan bertanding di kandang sendiri yaitu Wembley Inggris. Pelatih timnas Inggris pun mengakui magis Stadion Wembley.

"Untuk datang ke sini (Wembley), bersiaplah secara berbeda, bermain di stadion bersejarah pada malam yang indah untuk sepak bola dengan cuaca yang menginspirasi para pemain," ucap Southgate dikutip dari situs UEFA.

"Pemain tampil fantastis, tidak hanya para pemain yang memulai laga, tetapi juga para pemain yang datang ke pertandingan. Mereka berhasil menjaga momentum," tuturnya.