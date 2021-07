Prediksi Line-up Italia vs Spanyol & Link Streaming Euro Live RCTI & TV Online Mola, Rombak Pemain

Laga Italia vs Spanyol di kualifikasi Piala Dunia 2018 lalu. Timnas Italia dan Spanyol kembali bertemu di babak semifinal Euro 2020 (Euro 2021) yang berlangsung Rabu (7/7/2021) yang disiarkan TV RCTI & TV Streaming Mola TV jam 02.00 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah prediksi susunan pemain (Line-up) Italia vs Spanyol & link nonton Live Streaming Euro 2021 yang disiarkan RCTI & TV Online Mola TV pada laga pertama babak semifinal.

Jadwal Euro 2021 Italia vs Spanyol di babak semifinal adalah pada Rabu (7/7/2021) yang disiarkan TV RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV jam 02.00 WIB.

Sebagai informasi, Live Streaming RCTI Plus tidak menayangkan pertandingan Italia vs Spanyol karena MNC Grup hanya memegang hak siar Euro 2021 untuk tayangan televisi free to air.

Link Live Streaming Italia vs Spanyol pada babak semifinal Euro 2021 bisa diakses lewat tautan yang tersedia di berita ini.

Italia dan Spanyol yang saling bertarung di Semifinal Euro 2021 harus tampil tanpa pemain andalannya, dalam laga yang digelar di Stadion Wembley, Inggris ini.

Roberto Mancini, pelatih Italia, wajib memutar otak karena kehilangan pemain andalannya, Leonardo Spinazolla yang menempati fullback kiri.

Leonardo Spinazzola menjadi tumbal keberhasilan Italia melangkah ke Semifinal Euro 2021 setelah menyingkirkan Belgia dengan skor 2-1.

Pemain berposisi bek kiri ini harus ditandu keluar pada babak kedua menit 79 dan digantikan Emerson.

Menurut laman Football-Italia, fullback AS Roma ini dilaporkan mengalami cedera pada tendon Achillesnya.

Bek Giallorossi itu menangis ketika dia ditandu keluar dan penyiar melaporkan dia menderita cedera Achilles dan bisa membuatnya absen selama berbulan-bulan.