Aksi Ukkasya Tutup Wajah Saat Zaskia Sungkar Nyanyi Picu Komentar Fanny Bauty, Lihat Putra Irwansyah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tingkah putra artis Zaskia Sungkar dan Irwansyah, Ukkasya Muhammad Syahki kerap jadi perhatian.

Kali ini, aksi Ukkasya saat dinyanyikan oleh sang Ibu, Zaskia Sungkar yang mencuri perhatian.

Bahkan, sang nenek, Fanny Bauty tak kuasa untuk tidak mengomentarinya.

Awalnya, Zaskia Sungkar mengunggah sebuah video yang memperlihatkan momen kebersamaannya dengan sang buah hati.

Dalam video itu, terlihat baby Ukkasya sedang berada di kereta dorongnya.

Baby Ukkasya pun menatap dalam-dalam Zaskia Sungkar yang sedang menyanyikan lagu You Are My Sunshine milik Johnny Cash untuknya.

"You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away," bunyi lirik yang dinyanyikan Zaskia Sungkar.

Sembari menatap Zaskia Sungkar, Baby Ukkasya tampak malu-malu dan menutupi wajah dengan tangannya.

Setelah menyingkirkan tangannya, rupanya Baby Ukkasya sedang tersenyum bahagia dan melongo ketika melihat ibunya bernyanyi.

Melihat momen manis Zaskia Sungkar bersama Baby Ukkasya itu, banyak netizen, keluarga, maupun rekan artis yang langsung heboh memberikan komentar.

