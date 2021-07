Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani Ikuti Indonesia Visionary Leader

Bupati Barito Kuala (Batola), Hj Noormiliyani AS, saat mengikuti Indonesia Visionary Leader (IVL) Season VIII yang diselenggarakan MNC Portal Indonesia, Selasa (6/7/2021).

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Bupati Barito Kuala (Batola), Hj Noormiliyani AS, mengikuti Indonesia Visionary Leader (IVL) Season VIII yang diselenggarakan MNC Portal Indonesia.

Bupati perempuan pertama di Provinsi Kalimantan Selatan ini mengikuti IVL bersama 6 kepala daerah lainnya, Selasa (6/7/2021).

Setiap kepala daerah diuji seorang guru besar berbagai universitas terkemuka di Indonesia, dalam menjalankan visi pemerintahan selama pandemi Covid-19 saat ini.

Berlangsung secara virtual, Bupati Batola Hj Noormiliyani memaparkan Visi dan Program Pemerintahan Batola di Ruang Setara Network Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batola dengan sejumlah dewan juri.

Para dewan juri yang dilibatkan pada kegiatan ini, di antaranya Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy, Ketua Pembina Indonesia Institute for Corporate Directorship Andi Ilham Said, serta Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto.

Sementara itu, kepala daerah yang berpartisipasi selain Bupati Batola Hj Noormiliyani juga terdapat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Wali Kota Malang Sutiaji, Bupati Asmat Elisa Kambu, Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach, Wali Kota Parepare Taufan Pawe, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Dalam paparannya, Bupati Batola Hj Noormiliyani menyampaikan fokus pembangunan sesuai visi misinya, yaitu "Membangun Desa dan Menata Kota".

"Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah pertanian dengan mayoritas pekerjaan masyarakatnya sebagai petani, membuat program pemerintahan banyak mendukung pengembangan pertanian," ujarnya.

Isteri mantan anggota DPR RI dua periode ini menjelaskan, potensi besar pertanian Kabupaten Batola telah menjadi penyumbang produksi padi terbesar di Kalimantan Selatan (Kalsel) di samping jeruk dan nanas.

Karenanya tak heran jika kabupaten berjuluk Bumi Ije Jela disebut sebagai lumbung pangannya Provinsi Kalsel.