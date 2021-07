Harga Sembako di Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Stabil

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sembilan bahan pokok atau sembako yang dijual di pasar maupun toko dan kios klontong di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, relatif stabil

Sebagaimana hingga pekan ini, harga sembako tak ada kenaikan. antara lain untuk beras, gula pasir, tepung, minyak goreng dan bawang.

Dikatakan Junai, penjual sembako di Pasar Bauntung Banjarbaru, harga beras banjar tidak ada perubahan. Kisaran Rp 10-15 ribu per liter.

"Harga sementara ini masih tetap sebagaimana minggu lalu. Permintaan juga normal saja," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (7/7/2021).

Hal sama dikatakan Hayati, pemilik warung kelontong di Kota Banjarbaru yang memastikan sampai saat ini harga aman-aman saja dan permintaan juga tetap seperti biasa.

"Beras Banjar masih jadi primadona, selain beras Jawa. Harga masih terjangkau. Begitu juga minyak goreng, tepung dan bawang," sebutnya.

Berikut harga beberapa sembako di Kota Banjarbaru, beras siam biasa lokal Rp 10.000 per liter, beras siam unus Rp 13.000 per liter, beras sihirang Rp 8000 per liter, beras unus mutiara Rp12.000 per liter.

Adapun gula pasir putih Rp 12.500 per kg, tepung timbangan Rp 8.000 per kg, tepung kemasan Rp 12.000 per kg.

Sedangkan minyak goreng curah kuning Rp13.000 per liter, minyak goreng kemasan Rp 15.000-Rp 16.000 per liter (sesuai merek).

Bawang bombay Rp 20.000 per kg, bawang merah Rp 28.000 per kg, bawang prei sedang Rp 24.000 per kg, bawang putih Rp 28.000 per kg.

(banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)