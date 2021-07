Kondisi Sherina yang Kini Positif Covid-19, Padahal 1 Bulan Tak Pernah Bepergian dan Lakukan Kontak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jarang bepergian saja masih ada risiko tertular Covid-19.

Itulah yang disampaikan penyanyi Sherina Munaf melalui platform media sosial Twitter.

Ya, Sherina Munaf positif Covid-19.

Dirinya kemudian menyindir pesohor lain yang kaget positif tapi bepergian.

"My current situation. I tested positive for Covid (PCR Swab).

Please read my statement below.

And let this be a lesson to everyone here, that no matter how strict you are, you can still catch it.

So always be prepared.

(Situasi terkini saya. Saya dites positif Covid (Swab PCR).

Silakan baca pernyataan saya di bawah.

