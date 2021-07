Line-up Italia vs Spanyol & Link Streaming Euro Live RCTI & TV Online Mola TV, Morata Cadangan

Banner pertandingan Italia vs Spanyol semifinal Euro 2021 tayang lewat siaran langsung stasiun TV RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV Rabu (7/7) dini hari jam 02.00 WIB

Berikut ini adalah susunan pemain (Line-up) Italia vs Spanyol di laga semifinal Euro 2021

Live Streaming Italia vs Spanyol hari ini Rabu (7/7) bisa ditonton mulai jam 02.00 WIB

Live Streaming RCTI plus tidak menyiarkan pertandingan Italia vs Spanyol karena MNC Grup hanya memegang hak siar tayangan televisi free to air.

Link Live Streaming TV Online untuk menonton pertandingan Italia vs Spanyol bisa diakses lewat tautan yang ada di dalam berita ini.

Dalam susunan pemain yang diturunkan kedua tim, tampak ada sedikit perubahan karena pemain yang memang sebelumnya dilaporkan cedera seperti Leonardo Spinazzola di kubu Italia atau Pablo Sarabia di kubu Spanyol.

Kedua tim sama-sama menggunakan formasi pakem mereka 4-3-3.

Di kubu Italia, stiker Napoli Lorenzo Insigne tetap jadi andalan di lini depan.

Sementara di tengah Marco Verratti jadi jenderal.

Di lini belakang, dua bek tengah senior Giorgio Chiellini dan Bonucci mengawal kiper Gianluigi Donnarumma.

Posisi Spinazolla sendiri diganti oleh Emerson.