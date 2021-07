Link Nonton Streaming Italia vs Spanyol Euro Live RCTI & TV Online Mola TV di Sini, Formasi Mirip

Banner laga semifinal Euro 2021 Italia vs Spanyol yang tayang di stasiun TV RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV Rabu (7/7) dini hari jam 02.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Link Live Streaming Euro 2021 untuk menonton Italia vs Spanyol di laga semifinal Euro 2021, disiarkan langsung RCTI & TV Online Mola TV hari ini Rabu (7/7) dini hari WIB m

Jadwal tayang Italia vs Spanyol malam hari ini adalah pada jam 02.00 WIB yang bisa ditonton melalui stasiun TV RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV.

Sebagai informasi, Live Streaming RCTI plus tidak menyiarkan pertandingan Italia vs Spanyol karena MNC Grup hanya memegang hak siar tayangan televisi free to air.

Link Live Streaming TV Online untuk menonton pertandingan Italia vs Spanyol bisa diakses lewat tautan yang ada di dalam berita ini.

Media Diario AS menyebut Italia dan Spanyol mempunyai gaya bermain yang mirip, mulai dari formasi hingga ideologi dalam bermain di lapangan.

Baca juga: Morata Cetak Gol! Hasil Italia vs Spanyol Euro 2021 Skor 1-1, Lanjut ke Extra-time

Baca juga: Hasil Italia vs Spanyol Skor 0-0 di Babak 1, Streaming Euro Live RCTI & TV Online Mola di Sini

Baca juga: Prediksi Skor Inggris vs Denmark di Semifinal EURO 2021 Live RCTI, Kans Berakhir Lewat Penalti

Baca juga: Tiga Sebab Italia Bisa Kalahkan Spanyol di Semifinal Euro 2021 Malam Ini & Balas Duka Final 2012

Pertama adalah soal formasi. Italia dan Spanyol kompak bermain dengan sistem 4-3-3.

Kedua semifinalis juga terkenal jago dalam menguasai bola dan mengontrol permainan.

Italia sejauh ini mencatat rata-rata penguasaan bola sebesar 55,8 persen di Piala Eropa 2020.

Di lain sisi, Spanyol merupakan raja possession football di Euro 2020 lewat catatan rata-rata penguasaan bola mencapai 67,2 persen.

Pelatih Spanyol, Luis Enrique, memang tak secara gamblang menyebut timnya masih mengamalkan konsep tiki-taka, filosofi permainan berbasis penguasaan bola yang memuat operan pendek cepat nan rapi.