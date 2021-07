Sempat Curhat ke Nikita Mirzani, Kini Giliran Kisah Pilu Olla Ramlan Dikulik Melaney Ricardo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Isi perasaan artis sekaligus model Olla Ramlan dicurahkan pada Melaney Ricardo. Sebelumnya ke Nikita Mirzani.

Olla Ramlan mengisahkan kehidupannya saat ini. Melaney pun menanyakan perasaan Olla Ramlan yang santer diisukan sedang bermasalah dengan sang suami, pengusaha Aufar Hutapea.

Ya, Ia meminta Olla Ramlan mengakui apakah dirinya bahagia dengan kehidupan yang saat ini dijalani bersama keluarga.

Bisa disimak pada tayangan di kanal YouTube Melaney Ricardo, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Penyakit Imel PC yang Memicu Tubuhnya Kini Tergolek Lemas, ini Respons Zaskia Gotik Kala itu

Baca juga: Potret Gubuk Depan Rumah Luna Maya di Bali, Bandingkan Istananya di Kota yang Bikin Sule Syok

Seperti yang dilansir Banjarmasinpost.co.id dari TribunWow.com dengan judul Olla Ramlan Terisak Curhat soal Keluarga pada Melaney Ricardo: Dielus Gini Aku Bisa Nangis.

"Are you happy right now (Apakah kamu bahagia saat ini, -red)?," tanya Melaney.

Olla Ramlan yang tampak berkaca-kaca seolah tak yakin saat memberikan jawaban.

Ia mengaku bersyukur dengan kehidupannya saat ini meski tak tahu dirinya bahagia atau tidak.

"InsyaAllah, bersyukurlah," jawab Olla Ramlan.

"Happy, i don't know, maksudnya ya aku happy dengan kondisi sekarang, ya aku bersyukur."

Baca juga: Aksi Krisdayanti Gerak Tubuh Pakai Wushu, Cara Adik Yuni Shara Raih Imun Tubuh Cegah Covid-19

Baca juga: Wajah Lesti Kejora Dibuat Ada Disebelah Ayah Kandung Rizky Billar, Fakta Asli Terungkap