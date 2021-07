Skor Italia vs Spanyol Masih 0-0! Link Live Streaming Euro Siaran RCTI & TV Online Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Italia vs Spanyol pada semifinal Euro 2021 hari ini, Rabu (7/7) & disiarkan langsung RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV saat ini masih imbang tanpa gol.

Live Streaming Italia vs Spanyol sudah dimulai mulai jam 02.00 WIB yang juga bisa ditonton gratis melalui stasiun TV RCTI.

Live Streaming RCTI plus tidak menyiarkan pertandingan Italia vs Spanyol karena MNC Grup hanya memegang hak siar tayangan televisi free to air.

Link Live Streaming TV Online untuk menonton pertandingan Italia vs Spanyol bisa diakses lewat tautan yang ada di dalam berita ini.

Saat berita ini diturunkan, laga yang digelar di Stadion Wembley ini masih imbang tanpa gol.

Laga berjalan 5 menit dan kedua tim masih belum panas. Spanyol yang memulai kick off langsung memainkan bola di lini tengah.

Namun Italia punya peluang lebih dulu lewat serangan balik.

Tendangan placing Barella mengenai mistar gawang Spanyol sebelum akhirnya dinyatakan dirinya offside.

Hingga menit 5 skor Italia vs Spanyol masih imbang tanpa gol.

Melawan Spanyol, pelatih timnas Italia, Roberto Mancini, tidak bisa memainkan bek tercepat milik Gli Azzurri, Leonardo Spinazzola.