Gojek di Thailand Diakuisisi AirAsia, Saham AirAsia Super App Jadi Penggantinya

Dok Air Asia via kontan.co.id

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) resmi menjalin kerja sama dengan AirAsia.

Kerja sama tersebut akan membawa perusahaan asal Indonesia itu memperkuat bisnis di luar negeri.

Dalam kerja sama itu, AirAsia melalui AirAsia Digital mengambil alih atau takeover bisnis Gojek di Thailand.

Dilansir dari Kontan.co.id, aksi take over ini akan saling menguntungkan untuk kedua perusahaan. Sebab Gojek mendapatkan saham di AirAsia Super App yang bisnisnya kini memiliki valuasi diperkirakan sebesar US$ 1 miliar.

Di saat yang bersamaan Gojek juga meningkatkan investasi di Vietnam dan Singapura sebagai fokus bisnisnya di Asia Tenggara.

Baca juga: Harga Emas di Pegadaian 8 Juli 2021, Emas Antam 1 Gram Kini Tembus Rp 984.000

Baca juga: Harga Emas Hari Ini, Turun Rp 2.000 Per Gram, Berikut Daftar Harga hingga 1.000 Gram

CEO AirAsia, Anthony Fernandes mengungkapkan bahwa perusahaannya banyak belajar dari Gojek. Menurutnya Gojek telah berhasil membuktikan model bisnisnya berjalan sukses di Indonesia dan Singapura.

"Bagi saya, Gojek telah membuktikan bisnisnya dapat berjalan dan saya ingin meniru mereka. Gojek selalu berada di lini terdepan dalam bisnis super app," kata Tony, Rabu (6/7/2021).

Tony menyatakan kekagumannya pada Gojek bukan tanpa alasan. Pelopor low cost airline itu menyebut akuisisi bisnis Gojek di Thailand merupakan bagian dari pembelajaran AirAsia untuk mencapai kesuksesan yang dicapai startup unicorn itu.

"Bagi saya, di ASEAN Gojek merupakan perusahaan pertama yang benar-benar membuat super-app dan banyak perusahaan lain telah meniru mereka. Saya perlu belajar banyak dari mereka melalui akuisisi ini bukan hanya tentang Thailand, tapi juga tentang bagaimana saya belajar dari Gojek dalam membangun operasi bisnisnya di Thailand, yang diambil dari kesuksesan mereka di Indonesia dan Singapura," tuturnya.

Atas akuisisi ini, AirAsia makin mantap untuk melangkah dan bisa saling melengkapi dengan Gojek.

"Nilai Gojek untuk Air Asia digital adalah yang pertama akuisisi bisnis; kedua adalah hubungan dengan karyawan Gojek; dan ketiga adalah kolaborasi yang kami dapat lakukan bersama dan saling melengkapi," pungkas Tony.