Lirik Lagu BTS - Butter yang Akan Diputar di Final EURO 2021, Ditonton Lebih dari 430 Juta Kali 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah lirik lagu BTS - Butter yang akan diputar di Final EURO 2021.

Lagu milik Boyband asal Korea, BTS yang berjudul Butter akan diputar di ajang Final EURO 2020 antara Inggris vs Italia.

Jadwal Final Euro 2021 akan mempertandingkan dua negara unggulan yaitu Inggris vs Italia pada Senin (12/7/2021) mulai pukul 02.00 Wib.

Melalui akun twitternya, UEFA Euro 2020 mengumumkan jika empat lagu yang terpilih untuk diputar di partai final EURO 2020 adalah Butter-BTS, Kill My Mind-Louis Tomlinson, Adore You-Harry Styles, dan Blinding Lights-The Weeknd.

Baca juga: Prediksi Penendang Penalti Italia vs Inggris di Jadwal Final EURO 2021 Live RCTI

Baca juga: Prediksi Top Skor Copa America 2021, Peluang Messi dan Neymar Tambah Gol Saat Brasil vs Argentina

"Setelah hampir lebih dari 4,5 juta vote yang telah masuk, kita akhirnya memiliki empat lagu yang akan dimainkan di Stadion Wembley," tulis UEFA Euro 2020 di twitternya.

Lagu Butter merupakan single andalan dari BTS sekaligus lagu yang berlirik bahasa Inggris. Bergenre pop dance, Butter dirilis pada 21 Mei 2021 dan merajai tangga lagu top global, sekaligus menjadi lagu keempat BTS yang masuk dalam Billboard Hot 100.

Bahkan di youtube officialnya, videonya telah ditonton sebanyak lebih dari 430 juta kali hingga berita ini diturunkan.

Berikut Lirik lagu BTS - Butter :

Smooth like butter, like a criminal undercover

Gon' pop like trouble breaking into your heart like that (ooh)

Cool shade, stunner, yeah, I owe it all to my mother

Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that (break it down)

Ooh, when I look in the mirror

I'll melt your heart into two

I got that superstar glow, so

Ooh (do the boogie, like)

Side step, right-left, to my beat

High like the moon, rock with me, baby

Know that I got that heat

Let me show you 'cause talk is cheap

Side step, right-left, to my beat

Get it, let it roll

Smooth like butter, pull you in like no other

Don't need no Usher to remind me you got it bad

Ain't no other that can sweep you up like a robber

Straight up, I (got ya)

Making you fall like that (break it down)

Ooh, when I look…

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)