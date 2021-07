Penulis Asal Banjarmasin ini Produktif dan Sudah Menulis 24 Cerpen dan 27 Cerbung

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selama ini Puspa Mekar dikenal sebagai penulis produktif.

Sudah 23 cerita pendek dan 27 cerita bersambung ditulisnya dalam sebuah aplikasi.

"Sebanyak 15 diantaranya telah menjadi versi cetak atau diterbitkan," kata perempuan berusia 42 tahun ini, Kamis (8/7/2021).

Atas dedikasinya dan rasa bangganya sebagai Urang Banjarmasin, dia memberikan kenang-kenangan dua buku karyanya kepada ibu Wali Kota Banjarmasin, Dr dr Siti Wasilah.

"Saya membawa dua buah hasil karya berjudul Surga untuk Bidadari dan Atas Nama Yang Maha juga sebuah souvenir berupa jam dinding diserahkan ke Ibu Wasilah," papar Puspa.

Menurut warga Jalan Pramuka Kompleks Melati Banjarmasin ini, dirinya berkesempatan berbincang dengan ibu Wasilah

"Beliau sempat bertanya apakah nama Puspa Mekar adalah nama pena. Saya jawab nama asli sejak lahir. Saya juga berkesempatan menjelaskan mengenai genre 'fiksi penggemar' yang saya pilih," ucapnya.

Ditambahkan dia, perbedaan novel fiksi dan fiksi penggemar, hanyalah nama tokoh atau karakter yang ada di dalam cerita yang menggunakan nama kecil artis idola Puspa, Aliando Syarief dan Prilly Latuconsina.

Namun, novel ini bisa dibaca oleh semua orang yang suka membaca novel, karena ceritanya bukan kisah nyata tetapi hanya khayalan belaka seperti novel pada umumnya.

Di kesempatan itu, istri Wali Kota Banjarmasin, menyambut baik kenang-kenangan yang diberikan Puspa, dan berjanji akan membaca dan memberikan dukungannya agar Puspa lebih bersemangat lagi menulis.

"Saya sangat bangga dan senang sekali mendapat kesempatan bertemu dengan beliau. Ini memotivasi saya untuk menulis lebih produktif lagi," pungkas Puspa.

(banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)