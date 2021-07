Cara Mengolah Daun Kelor, Jadi Sayur Mampu Mengontrol Gula Darah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Daun kelor kini makin digemari untuk dikonsumsi sebagai pengobatan.

Dipercaya tanaman liar dengan ciri khas daun kecil itu bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat.

Daun kelor memang mempunyai banyak khasiat dan merupakan tanaman punya nutrisi tinggi.

Daun kelor atau juga dikenal sebagai Moringa oleifera merupakan tanaman yang bisa mengontrol gula darah. Daun kelor bisa diolah menjadi sayur.

Daun kelor juga bisa dijadikan dan rasanya cukup enak. Sehingga gampang dikonsumsi untuk pengobatan.

Tanaman yang berasal dari India Barat Laut ini juga memiliki khasiat obat yang mumpuni.

daun kelor (banjarmasinpost.co.id/maulana)

Dikutip kompas.com, sebuah studi berjudul “Investigation of medicinal plants traditionally used as dietary supplements: A review on Moringa oleifera” mengungkapkan bahwa selama ini, daun kelor digunakan sebagai obat herbal untuk mengatasi 300 jenis kondisi.

Beberapa penelitian telah membuktikan beberapa khasiat yang dimiliki daun kelor, salah satunya manfaat untuk kesehatan pria.

Berikut adalah 4 manfaat potensial kelor untuk pria, seperti dilansir dari Healthline.

1. Meningkatkan kesehatan prostat