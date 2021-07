Penampakan Tubuh Gemuk Marshanda Picu Reaksi Sahrul Gunawan, Feby Febiola: Perfect

BANJARMASINPOST.CO.ID - Marshanda bagikan potret apa adanya. Penampilan Ibunda dari Sienna Ameerah Kasyafani ini curi perhatian.

Sahrul Gunawan hingga Feby Febiola bereaksi imbas aksi Marshanda yang selalu mengajak followersnya di Instagram untuk mencintai diri sendiri.

Ya, tampil apa adanya tanpa harus mempedulikan komentar orang lain.

Nah, aktris berusia 31 tahun ini juga mengajak followersnya untuk percaya diri dan menerima kekurangan maupun kelebihan diri sendiri.

Marshanda dulu (Instagram | @marshanda99)

Berikut postingan lengkapnya:

Seperti yang dilansir Banjarmasinpost.co.id Sabtu (10/7/2021) dari TribunSolo.com berjudul Marshanda Tak Peduli Dicibir Gemuk, Bagikan Potret Penampilan Asli Tanpa Edit dan Gaungkan Self Love.

"Berat banget rasanya waktu milih2 foto buat di post from the whole photo collection

of “MY BODY IS PERFECT AND I LOVE IT” campaign.

Bukan susah untuk ngga ngedit karena gue udah janji sama diri sendiri

ga akan ada sedikitpun yang gue kempesin,

