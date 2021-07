Kondisi Wajah Nia Ramadhani di Foto Unggahan Raffi Ahmad & Nagita Slavina, Semangati Ardi Bakrie

Kolase Instagram/ @raffinagita1717 via TribunWow.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memberi dukungan moril pada Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie.

Ya, aktris sekaligus model Nia Ramadhani telah ditetapkan menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba.

Semangat tersebut disampaikan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melalui akun Instagram @raffinagita1717.

Melalui pesannya, mereka menyebutkan bahwa tak ada manusia yang sempurna dan luput dari kesalahan.

"Manusia tempatnya luput dan salah.

Tidak ada manusia yang sempurna ... Insyallah pasti kita bisa menjadi Manusia yang lebih baik lagi untuk kedepannya ....

Semangat untuk bisa melangkah dengan lembaran baru maju kedepan untuk My Bro @ardibakrie dan @ramadhaniabakrie ... We Love You Guys," tulis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Seperti yang dilansir Banjarmasinpost.co.id Minggu (11/7/2021) dari TribunWow.com berjudul Semangati, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Beri Dukungan Moril Nia Ramadhani: Manusia Tempatnya Salah

Postingan Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang memberikan dukungan moril untuk Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. ((Instagram/ @raffinagita1717))

Pada foto itu tampak wajah Nia Ramadhani lebih segar ketimbang foto berikut ini :

Unggahan terakhir Nia Ramadhani dalam Instagram Storynya. (Instagram Nia Ramadhani)

Sementara itu unggahan terakhir Nia Ramadhani di Instagram Story tuai sorotan.

