Cristiano Ronaldo Top Skor EURO 2021, Harry Kane Tak Cetak Gol Saat Italia vs Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya Cristiano Ronaldo resmi menjadi top skor euro 2021 setelah di laga final pesaing terdekatnya, Harry Kane tak mencetak gol untuk Inggris.

Kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo resmi dinobatkan sebagai top skor Euro 2020.

Kepastian tersebut diraih setelah pesaing terdekat Ronaldo, Harry Kane, gagal mencetak gol saat timnas Inggris melawan Italia pada final Euro 2020.

Laga final Euro 2020 antara Italia vs Inggris telah dihelat di Stadion Wembley, London, Senin (12/7/2021) dini hari WIB.

Gli Azzurri menjadi tim yang berjaya berkat kemenangan 3-2 atas The Three Lions via adu penalti.

Adapun laga harus mencapai babak tos-tosan setelah kedua tim berimbang 1-1 selama 120 menit atau extra time.

Inggris menjadi tim yang unggul lebih dulu melalui gol kilat Luke Shaw (2'), lalu dibalas Italia Leonardo Bonucci pada menit ke-67.

Ekspresi Cristiano Ronaldo saat mencetak dua gol di laga Hungaria vs Portugal di ajang Euro 2020 Rabu (16/6) di Puskas Arena (Twitter @euro2020)

Bagi Harry Kane, hasil ini sekaligus membawanya gagal melewati CR7 di puncak top skor dan tertahan sebagai runner-up.

Kane menyelesaikan Euro 2020 dengan torehan empat gol, bersama tiga pemain lainnya, yaitu Romelu Lukaku (Belgia), Emil Forsberg (Swedia), Karim Benzema (Perancis).

Di puncak top skor, mahkota Cristiano Ronaldo terjaga dengan jumlah lima gol yang dicetak.