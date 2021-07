Honda Sport Motoshow Pamerkan All New CB150R di Duta Mall Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - PT Trio Motor selaku Main Dealer sepeda motor Honda di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menggelar Honda Sport Motoshow di Duta Mall Banjarmasin.

Rangkaian acara pameran ini diselenggarakan selama 7 hari. Acara yang digelar di atrium Duta Mall ini ramai didatangi pengunjung untuk melihat atau membeli motor impiannya.

Pada Honda Sport Motoshow, konsumen dapat mengenal lebih dekat jajaran motor sport Honda.

Serta, memperluas pemahaman masyarakat akan keunggulan serta kecanggihan teknologi pada jajaran motor sport Honda, seperti All New CB150R StreetFire, New CBR150R, New CBR250RR, Honda CRF150 dan Supra GTR.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama even berlangsung, para pengunjung langsung disambut jajaran keluarga besar motor sport kebanggaan Honda.

All New CB150R berhasil menyedot perhatian pengunjung Duta Mall dengan penampilannya yang lebih macho dan fitur barunya yang menambah performa dan keamanan saat berkendara.

Deputy Manager Sales & MPA PT Trio Motor, Sauqi Maulana, Senin (12/7/2021) memaparkan, Honda Sport Motoshow kali ini adalah sebagai ajang untuk mengenalkan kepada masyarakat luas keunggulan dari fitur-fitur canggih dari motor-motor sport keunggulannya Honda.

“Honda Sport Motoshow ini kami selenggarakan agar seluruh warga masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah bisa mengenal generasi terbaru motor sport Honda yang telah di upgrade dengan beragam fitur dan teknologi. Pada kesempatan ini pula, kami ingin memperkenalkan All New CB150R dengan desain terbarunya yang macho. Selain itu, banyak sekali promo dan cashback yang bisa didapatkan " ungkapnya.

Salah satu rangkaian acara yang menambah kemeriahan Honda Sport Motoshow di Duta Mall ini adalah penampilan LIVE DJ dari DJ Lala yang menghibur pengunjung Duta Mall, Sabtu, 19 Juni 2021.

Selain itu tidak kalah menarik, ada cashback sampai dengan Rp 2,25 juta khusus untuk peminat yang mampir pada acara Honda Sport Motoshow.

