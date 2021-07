Live Streaming Closing Ceremony EURO Mulai Pukul 00.15 Wib, Lagu BTS - Butter di Inggris vs Italia

Live Streaming Closing Ceremony EURO 2020 Mulai Pukul 00.15 Wib, Lagu BTS - Butter di Inggris vs Italia

Live Streaming Closing Ceremony Final EURO 2020 tersaji di Mola TV (Berbayar), cara nonton live streaming MolaTV tersaji di bagian berita

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Closing Ceremony EURO 2020 jelang Final Inggris vs Italia tersaji pada Senin (12/7/2021).

Siaran Langsung Final Euro 2021 dapat ditonton Live di RCTI dan iNews TV, sedangkan Live Streaming Inggris vs Italia dapat ditonton melalui MolaTV (berbayar).

Empat lagu yang telah dipilih akan diputar sesuai Jadwal Closing Ceremony EURO 2020 sebelum laga Inggris vs Italia di Final berlangsung.

Empat lagu itu adalah Butter dari Boyband asal Korea Selatan BTS, Kill My Mind-Louis Tomlinson, Adore You-Harry Styles, dan Blinding Lights-The Weeknd.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari instagram Mola TV, Closing Ceremony EURo 2021 akan dihelat mulai Pukul 00.15 Wib, sedangkan kickoffnya akan dimulai pada pukul 02.00 Wib.

"Sesuai informasi sebelumnya ya, untuk Closing Ceremony EURO 2020 pasti ada, jangan sampai ketinggalan pertandingan final antara Italy vs England, untuk kick off nya pukul 02:00 WIB ya," jawab akun instagram official Mola TV saat membalas komentar warganet.

Penentuan juara EURO 2021 antara Italia vs Inggris ini bakal tersaji di Stadion Wembley, Inggris.

Timnas Italia sukses lolos ke partai puncak setelah mengalahkan timnas Spanyol di babak semifinal.

Italia harus bersusah payah mengalahkan Spanyol lewat babak adu penalti dengan skor 4-2.