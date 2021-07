Momen Haico Van Der Veken Peluk Rangga Azof Disukai Gading Marten, Ini Fotonya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Haico VDV dan Rangga Azof kembali curi perhatian. Bahkan Gading Marten bereaksi dengan memberikan tanda suka di potret keduanya.

Ya, Haico VDV baru saja meluncurkan video klip dari single berjudul Bahagia Bersamamu.

Banyak momen mesra yang terjadi bersama Rangga Azof di syuting video klip kali ini.

Nah, kemesraan yang mereka tunjukan di video klip terbaru Haico itu dinilai begitu natural hingga membuat banyak netizen curiga bahwa sebenarnya keduanya memang telah menjalin hubungan asmara di luar lokasi syuting.

Lantas seperti apa adegan mesra yang dipamerkan Haico Van Der Veken kali ini?

Terbaru, dilansir dari postingan di akun instagram pribadinya, @haico.vdv, Selasa (13/7/2021), perempuan blasteran Belgia itu gencar mempromosikan lagu barunya.

Berikut isi captionnya:

"Behind The Scene Part 1 “Bahagia Bersamamu" sudah bisa kalian check di Youtube Channel Haico Van der Veken sekarang‼️

yukkk ramaikan BTS part 1 karna akan ada part part berikutnyaaaa.

Don’t Forget to Subscribe, Comment, Like and Share sekarang‼️

