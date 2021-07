Video Momen Kebersamaan Nia Ramadhani dan Theresa Wienathan, Ada Tagar Maaf Untuk Ardi Bakrie

BANJARMASINPOST.CO.ID - Momen kebersamaan dengan Nia Ramadhani diunggah Theresa Wienathan.

Dukungan juga diberikan untuk Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie cukup.

Nasib Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie kini diketahui telah menjalani rehabilitasi.

Kasus narkoba Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie tetap diproses.

Baca juga: Hubungan Billy Syahputra dan Memes Prameswari Dibahas Denny Darko, Singgung Tanggal Tunangan

Baca juga: Rixx Dadali Meninggal Dunia Karena Covid-19, Kondisinya Sempat Drop dan Sesak

Ramai rekan-rekan memberikan dukungan pada pasangan yang menikah 1 April 2010 itu , termasuk dari Theresa Wienathan.

Melalui laman Instagramnya, There mengunggah video kenangan kebersamaannya bersama sang bos.

Theresa Wienathan beri dukungan untuk Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie yang tersandung kasus narkoba. ((Instagram @theresawienathan))

"Everyone make mistake,

but the things is how are they to learn from it and wake up to be better again.

We love you always, stay strong!

We Miss You!!" tulisnya dalam awalan video.

Baca juga: Potret Felicya Angelista Terbaring di Ranjang Rumah Sakit, Istri Caesar Hito Unggah Kalimat Doa

Baca juga: Ayu Ting Ting Kepergok Kirim Pesan Cinta di Unggahan Lee Dong Wook, Ini Sosok si Aktor Korea