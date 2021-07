Wacana Duel Supercup Italia vs Argentina, Juara Euro Diadu Juara Copa America untuk Hormati Maradona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebagai penghormatan kepada mendiang Diego Maradona, UEFA dan CONMEDBOL berencana mempertemukan juara Euro 2021 Italia melawan juara Copa America 2021, Argentina dalam laga bertajuk 'Supercup'.

Rencananya, pertandingan Italia vs Argentina akan digelar di Stadion Diego Armando Maradona, kandang Napoli dan merupakan klub yang identik dengan Maradona.

Laporan dari media The New York Times (via AS) menyebutkan bahwa kedua organisasi memiliki rencana lanjutan untuk melaksanakan pertandingan.

Meskipun sampai hari ini, waktu untuk digelarnya pertandingan ini masih belum dipastikan kapan bisa dilaksanakan.

UEFA dan Conmebol sedang mempertimbangkan kesiapan kedua tim dalam menentukan tanggal yang pasti.

Kemungkinan itu bisa berlangsung musim panas mendatang, mengingat Piala Dunia FIFA rencananya akan digelar pada akhir 2022.

Namun, ada juga kemungkinan untuk mengadakan pertandingan persahabatan pada masa liburan musim dingin.

Tahun 2021 akan menjadi tantangan untuk menyesuaikan diri dalam pertandingan ini dengan jumlah pertandingan internasional yang sedang berlangsung.

Dengan pertandingan Kualifikasi Piala Dunia saat ini menjadi prioritas terdekat pada tahun ini.

Argentina dan Italia akan memainkan pertandingan di Stadion Diego Armando Maradona.