Whitezone Glow Aesthetic Clinik Siap Glowingkan Instan Wajah Anda

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Wajah cantik putih dan glowing natural secara instan dengan hasil yang lebih cepat tentu menjadi dambaan setiap wanita.

Mewujudkan harapan para pasien yang memimpikan layanan treatment kecantikan yang menjanjikan te Whitezone Glow Aesthetic Clinik siap melayani.

Whitezone Glow Aesthetic Clinic beralamat di Jl H. Hasan Basri Ruko Blok A No. 9 kayutangi (seberang bakso boedjangan). Jadwal buka Senin - Minggu dari jam 09.00 - 17.00 wita.

Rina Novianty, salah seorang owner Whitezone Glow Aesthetic Clinik, mengatakan, mereka memiliki beberapa treatment andalan khusus untuk yang ingin glowing.

Baca juga: Mengenal Tekstur dan Khasiat Madu Putih, Bagus untuk Perawatan Kulit dan Penyembuhan Luka

Baca juga: Keanehan Wajah Amanda Manopo Saat Minum Obat Terekam, Pemeran Andin di Ikatan Cinta Tuai Komentar

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Tapin Siapkan Tambahan Ruang Perawatan Covid-19 dan Tabung Okisgen

"Kami punya treatment glowing instan, jadi setelah treatment langsung glowing seketika," ujarnya.

Grand opening Whitezone Glow Aesthetic Clinik (Whitezone Glow Aesthetic Clinik)

Juga ada promo; facial berdua bayar satu, dan promo discount up to 20% untuk all treatment menggunakan alat yang canggih terutama untuk yang ingin glowing instan.

Promo berlaku sampai akhir Juli. Ditangani langsung oleh dokter Rachmawat dan ada fasilitas konsultasi online melalui WhatsApp 0812-5090-9009, sebagai alternatif selain datang ke klinik

Agar tetap glowing, lakukan perawatan sebulan sekali. Perawatan tergantung jenis kulit dan cara pasien merawat wajahnya saat di rumah. (aol)