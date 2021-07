Febby Rastanty Hadir Saat Verrell Bramasta Pamer Otot, Jadi Pemicu Disebutnya Nama Natasha Wilona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kedekatan antara Verrell Bramasta dan Febby Rastanty kembali curi perhatian.

Sosok Febby Rastanty muncul di unggahan terbaru putra Venna Melinda.

Menariknya, situasi itu malah memantik reaksi fans dengan menyebut nama Nathasa Wilona.

Sebelumnya Verrell Bramasta dekat dengan sejumlah wanita cantik sebut saja Febby Rastanty, Anya Geraldine, Ranty Maria, hingga Sarah Samantha.

Namun entah mengapa pria yang kini tengah disibukkan dengan kegiatan syuting Sinetron Putri Untuk Pangeran itu masih enggan meninggalkan status jomblo yang disandangnya.

Padahal beberapa waktu lalu Verrell terlihat kerap menggandeng Febby Rastanty hingga ramai dituding sedang terlibat hubungan asmara.

Sayangnya baik Febby maupun Verrell justru mengaku hubungan yang terjalin diantara keduanya hanyalah sebatas sahabat semata.

Lama tak terlihat menghabiskan waktu bersama, kemunculan Febby Rastanty dalam video yang diunggah Verrel di akun instagram miliknya, Rabu (14/7/2021) ramai menjadi sorotan.

Dalam video tersebut awalnya Verrell bermaksud untuk membagikan progress perkembangan pembentukan tubuhnya yang kini semakin atletis.

"Quarantine workout. Stay in, get in shape, stay healthy," tulis Verrell.

