Dipercaya Jadi Juri Kejurkot Dancesport Banjarmasin, Agus Scarlet Ingatkan ini ke Peserta

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kejuaraan Dance Sport Kota Banjarmasin 2021 diadakan Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) Kota akan digelar Minggu (18/7/2021).

Kejuaran Kota (Kejurkot) Dancesport ini akan diikuti para dancer atau penari andal se Kota Banjarmasin.

Para dancer ini akan turun di berbagai nomor seperti dansa latin, hip hop dan lainnya.

Juri pada Kejurkot Dancesport ini adalah para dancer hingga pelatih yang telah mempunyai nama di bidangnya.

Adalah Agus Scarlet dan Ketua IODI Kalsel Muslih.

Kepada Banjarmasinpost,co.id, Agus yang juga pemilik Scarlet Agency sekaligus pelatih dance, Sabtu (17/7/2021) siang membenarkan dirinya dipercaya jadi juri di Kejurkot Dance Sport besok Minggu.

"Bersama pak Muslih, dan ibu Putri dari dosen Sendratasik," paparnya.

Pada kesempatan ini Agus sumbang saran kepada para atlet dancesport kota yang akan turun di berbagai nomor lomba besok agar tampil terbaik .

"Do the best buat semua atlet untuk menampilkan yang terbaik, jangan gugup," ucapnya.

Yang dilombakan antara lain Dansa latin, Hip hop, Tradisional.

(Banjarmasinpost.co.id/irfani)