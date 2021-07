LIVE Streaming TV Online AS Roma vs Ternana Jelang Liga Italia Tak Ada, Pantau Live Score di Sini

Link Live Streaming AS Roma vs Ternana di Laga Pramusim jelang Liga Italia via Live Score, Minggu (18/7/2021), Racikan Jose Mourinho

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan duel AS Roma vs Ternana di laga pramusim jelang Liga Italia bergulir, Minggu (18/7/2021) malam. Tak bisa diakses via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Mola TV, tapi via Live Score. Racikan Jose Mourinho.

Live Streaming AS Roma vs Ternana pada laga pramusim jelang Liga Italia tak ada yang menyiarkan via Siaran Langsung TV Nasional ataupun Live Streaming TV Online. Laga ini bisa dipantau via Live Score mulai pukul 22.10 WIB.

Siaran Langsung AS Roma vs Ternana di Jadwal pramusim jelang Liga Italia ini tak Siaran Langsung RCTI ataupun diakses via Live Streaming Mola TV. Prediksi lengkap serta link live score (menyusul) ada di artikel, intip racikan Jose Mourinho.

Meski tak ada Live Streaming AS Roma vs Ternana yang disiarkan langsung dari Stadion Cornaredo, Swiss, namun Live Score (menyusul) laga pramusim jelang Liga Italia ini bisa diakses di artikel ini.

Beberapa hari lalu Mourinho membawa tim asuhannya menang telak di laga uji coba pertama.

Menghadapi A. D. Valdinievolle Montecatini, Giallorossi menang telak dengan skor 10-0.

Borja Mayoral mencuri perhatian dengan mencetak hattrick di laga tersebut.

Carles Perez juga mengemas 1 gol yang menandai era awal Roma bersama Mourinho.

Gol-gol Roma lain dicetak Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Nicolo Zaniolo, Nicola Zalewski, Amadou Diawara, dan 1 gol bunuh diri lawan.

Kehadiran Mourinho harus diakui membuat skuad Roma menjadi semakin bersemangat menyambut musim baru.