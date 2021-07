Perlakuan Via Vallen Saat Ungkap Rindu, Efek Unggahan Foto Mesra Dengan Chevra Yolandi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Via Vallen lagi rindu dan berbunga-bunga karena kasmaran.

Si pedangdut ini pamer potret romantis dengan Chevra Yolandi.

Ya, diketahui keduanya kini tengah jalin kisah asmara.

Via memamerkan potret romantis dengan kekasihnya melalui laman Instagram, Jumat 16 Juli 2021.\

Pada foto itu Via Vallen dan Chevra saling bertatapan dan berpegangan tangan.

Pada caption unggahannya, penyanyi dangdut asal Jawa Timur itu menyertakan pesan penuh cinta.

Potret romantis Via Vallen dan Chevra Yolandi. ((Instagram @viavallen))

"I never thought anyone would ever make me smile,

laugh and capture my heart as fast as you have."

(Aku tidak pernah berpikir ada seseorang yang akan membuatku tersenyum, tertawa dan merebut hatiku secepat kamu).

Chevra lantas memberikan balasan manis di unggahan Via.

