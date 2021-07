Tanda Suka Ayu Ting Ting di Foto Nominasi Wanita Tercantik Dunia, Brata Kartasasmita Beri Pujian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masuknya pedangdut Ayu Ting Ting dalam nominasi Wanita Tercantik di Dunia 2021 berdasarkan TC Candler picu reaksi Brata Kartasasmita

Gagal menjalin asmara dengan Enji Baskoro, Shaheer Sheikh dan Adit Jayusman itu menyusul Raisa dan Maudy Ayunda kini Ayu semakin sukses.

Lewat laman Instagramnya, TC Candler kembali merilis daftar nominasi Wanita Tercantik di Dunia 2021. Kali ini pedangdut Indonesia, Ayu Ting Ting sukses menjadi nominasi.

Pengumuman daftar wanita tercantik di dunia itu disampaikan TC Candler lewat unggahan di akun Instagram resmi @tccandler.

"AYU TINGTING is nominated as one of the Faces of 2021," tulis TC Candler, dikutip dari akun @tccandler, Jumat (16/7/2021).

TC Candler juga meminta penggemar pelantun "Sambalado" itu untuk memberikan dukungan dengan cara menyukai dan beri komentar pada unggahan tersebut.

"Congratulations! To support, please like and comment," tulis TC Candler.

Pada unggahan itu tampak reaksi Ayu Ting Ting memberikan tanda suka.

Sementara Brata menuliskan, "Confidently beautiful with a Heart!!" yang artinya Percaya diri cantik dengan hati.

Seperti yang dilansir Banjarmasinpost.co.id Minggu (18/7/2021) dari Artikel ini telah tayang di TribunStyle.com berjudul Bersaing dengan Jisoo, Reaksi Ayu Ting Ting Masuk Nominasi 100 Wanita Tercantik di Dunia Terungkap.